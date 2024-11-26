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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянцев шокировала похороненная под снегом дорога Старь-Дятьково

Брянцев шокировала похороненная под снегом дорога Старь-Дятьково

Судя по кадрам, дорогу не чистили с того времени, как Брянщину накрыл мощный снегопад.Сегодня, 26 ноября, в одном из местных пабликов брянцы выложили пост про похороненную под снегом дорогу Старь - Дятьково.

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