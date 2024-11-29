❗️⚡️В Канаде внезапно скончался подполковник штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кент Миллер.
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❗️⚡️В Канаде внезапно скончался подполковник штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Кент Миллер.