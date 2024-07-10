Где Украина закупает электроэнергию. Стоит отметить, что до начала воздушной кампании Суровикина Украина всерьез строила планы поставок электроэнергии в Европу с целью заработка.
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Где Украина закупает электроэнергию. Стоит отметить, что до начала воздушной кампании Суровикина Украина всерьез строила планы поставок электроэнергии в Европу с целью заработка.
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