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Запчасти для российских машин захотели собирать в Африке

Запчасти для российских машин захотели собирать в Африке

В 2025 году российские производители автозапчастей могут начать работу в Нигерии. О том, как комплектующие захотели собирать в африканской стране, рассказал торговый представитель России Максим Петров, его цитирует газета «Известия».

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