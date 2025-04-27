Генерал проболтался: рассказал, кто приказал Киеву отдать Крым быстро. Бывший главком НАТО Уэсли Кларк сказал в интервью американским журналистам, что это именно Штаты уговорили Киев сдать Крым без сопротивления после появления там "зелёных человечков".