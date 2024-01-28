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Российские депутаты сами идут на поклон: Кукловоды мигрантов готовятся заместить русских

Российские депутаты сами идут на поклон: Кукловоды мигрантов готовятся заместить русских

Резонансное задержание в Москве главы узбекского межрегионального землячества "Ватандош" Усмана Баратова вскрыло самые неприглядные стороны такого понятия, как этническая диаспора в России.

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Комментарии
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Саматов Бахром
Я узбек по национальности, живу в России с 1981 года, супруга у меня русская, две дочери одна родилась в 1985 г., вторая 1986 г. Я себя считаю РОССИЯНИНОМ. Этого чудака (узбекской национальности) надо осудить, конфисковать имущество и выдворить в Узбекистан, а может быть посадить лет эдок на 20 по строгачу. В крайнем случае, отправить в СВО на передовую, чтобы он ощутил запах пороха, а там если повезёт, останется живым, думаю мозги встанут на место. Я готов жизнь отдать за мою вторую Родину РФ, но меня не берут, к сожалению возраст не тот, мне 63 года. Поймите меня правильно, виноваты ни эти придурки (понаехавшие), которых естественно надо выдворять с РФ, а те чиновники, которые каким-то образом впустили эту нЕчесть, они за бабки, готовы мать родную продать. Порядок надо наводить в чиновьичьих верхах, тогда и дышать буде легче. Я приношу прощения, всем кого достали эти пришлые, без образования, знания языка, культуры и всего прочего, что должен бы знать и понимать гражданин РФ!!! Ещё раз, ИЗВИНИТЕ пожалуйста за моих соплеменников, очень стыдно, что такое происходит здесь, на моей второй Родине, под названием, РОССИЯ!!! (((:
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