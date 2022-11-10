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«Орландо» нанес поражение «Далласу». Лука Дончич впервые в сезоне набрал меньше 30 очков

«Орландо» в среду на своей площадке нанес поражение одному из лидеров Западной конференции «Далласу» со счетом 94:87.

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