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Царьград

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Армения одобрила назначение военного атташе в Польшу

Армения одобрила назначение военного атташе в Польшу

Правительство Армении одобрило инициативу о назначении военного атташе в Польшу. Ожидается, что назначение вступит в силу 1 января 2027 года, что укрепит оборонное партнёрство и взаимодействие с НАТО и ЕС.

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