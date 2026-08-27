Армения одобрила назначение военного атташе в Польшу

Правительство Армении одобрило инициативу о назначении военного атташе в Польшу. Ожидается, что назначение вступит в силу 1 января 2027 года, что укрепит оборонное партнёрство и взаимодействие с НАТО и ЕС.
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