ВВС США: испытания МБР Minuteman III над Тихим океаном прервались из-за аномалии

Американские военные подорвали в полёте над водами Тихого океана свою межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за «аномалии», которая возникла в ходе испытательного пуска, говорится в заявлении военно-воздушных сил (ВВС) США.
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