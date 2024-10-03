В Омске подростки сбросили в Иртыш электросамокаты. Видео, судя по одобрительному гоготу оператора, снял представитель этой гоп-команды.
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В Омске подростки сбросили в Иртыш электросамокаты. Видео, судя по одобрительному гоготу оператора, снял представитель этой гоп-команды.