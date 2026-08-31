Трамп заявил, что Европа оплачивает помощь США Украине

Дональд Трамп, президент США, заявил, что помощь Украине происходит за счет Европы. Он подчеркнул, что не сможет, как Байден, выделить 300 миллиардов долларов Киеву на вооружение, и отметил, что американская помощь идет НАТО и европейским странам.
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