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Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику и детективы

Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику и детективы

Согласно результатам нового исследования, которые есть в распоряжении RT, 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе, 25% — классике.

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