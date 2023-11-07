Опрос: большинство россиян предпочитают читать фантастику и детективы

Согласно результатам нового исследования, которые есть в распоряжении RT, 35% опрошенных россиян, выбирая книги, отдают предпочтение фантастике, 27% — детективам и научно-популярной литературе, 25% — классике.
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