Сколько золота в реках Сибири: старатель работал вес день, а потом взвесил результат. Видео

Золотоискатель отправился на сибирскую реку с надеждой добыть золото, используя метод намыва. Это место не привлекало внимания крупных золотодобывающих компаний, предпочитавших работать в более доступных местах, таких как горные регионы.
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