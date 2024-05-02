Сколько золота в реках Сибири: старатель работал вес день, а потом взвесил результат. Видео

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
МОЛОДЕЦ...ТАК ДЕРЖАТЬ...
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13 час.
Igor Shumarin
&quot;10 граммов чистого золота были его наградой за упорный труд&quot; Но не всё это золото теперь его. Часть его он должен отдать государству за так, бесплатно.
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9 час.

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