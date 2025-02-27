Юридический ИИ-стартап получил уже $19 млн

Стартап Bridgetown Research, специализирующийся на разработке решений в области искусственного интеллекта, привлек 19 миллионов долларов в рамках финансирования серии А, возглавляемого инвестиционными компаниями Accel и Lightspeed.
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