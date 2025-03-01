Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США упёрлись: хотим, и всё! Почему после 2-го раунда переговоров - гнетущая тишина?

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Комментарии
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Tania Еременко
Укро-нацики  и наёмники разбомбили американским и гейропским  оружием наши города и сёла, уничтожили наших стариков и детей, убили большое количество наших военных, а мы... должны замораживать конфликт, когда нас ждёт Победа??? Это - нонсенс! Никакой украины не было - это всё русская земля - подарок от Сталина и Хрущёва...а штатам дарить наши ресурсы, включая редкозёмы??? Не будет этого никогда! А вот реституцию америкосам, англо-каклам и фрицам, придётся выплачивать России.
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20 час.
W
Walery
Запад поставляет средства и оружие против России.  Какие и о чем могут быть переговоры... и с кем? Слышал Штаты в 45 году тоже предлагали возможности переговоров с Германией... чуть ли не с гитлером.  Теперь переговоры с хохлосранью и бандеровщиной? А зачем... или точнее - нахера?!  Штаты свои примеры бегства из Афгана и Вьетнама хотят навязать нам?  Тоже мне... - миротворцы нашлись...
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20 час.
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