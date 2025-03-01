США упёрлись: хотим, и всё! Почему после 2-го раунда переговоров - гнетущая тишина?

Укро-нацики и наёмники разбомбили американским и гейропским оружием наши города и сёла, уничтожили наших стариков и детей, убили большое количество наших военных, а мы... должны замораживать конфликт, когда нас ждёт Победа??? Это - нонсенс! Никакой украины не было - это всё русская земля - подарок от Сталина и Хрущёва...а штатам дарить наши ресурсы, включая редкозёмы??? Не будет этого никогда! А вот реституцию америкосам, англо-каклам и фрицам, придётся выплачивать России.

W

Walery

Запад поставляет средства и оружие против России. Какие и о чем могут быть переговоры... и с кем? Слышал Штаты в 45 году тоже предлагали возможности переговоров с Германией... чуть ли не с гитлером. Теперь переговоры с хохлосранью и бандеровщиной? А зачем... или точнее - нахера?! Штаты свои примеры бегства из Афгана и Вьетнама хотят навязать нам? Тоже мне... - миротворцы нашлись...