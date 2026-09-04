Блокировка соцсетей оказалась на руку врагу: Против России ведут информвойну в одни ворота

Блокировка части соцсетей оказалась на руку врагу. Против России ведут информвойну в одни ворота. Сергей Трухачёв обратил внимание на угрозу: "Там нет нашей аудитории, которая смогла бы возразить, сказать, что это фейк".
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