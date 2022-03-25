Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Дубов сыграет с Домингесом, Накамура против Ароняна и другие партии

25 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны очередные партии группового этапа. Даниил Дубов сыграет с Леньером Домингесом, Хикару Накамура встретится с Левоном Ароняном.
Популярные статьи
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
- Пименов об ударе Комличенко по голове Тюкавину: «Это ближе к пенальти. С другой стороны, Константин уже пробил»
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
Свежие комментарии