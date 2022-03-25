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Гран-при ФИДЕ. 3-й этап. Дубов сыграет с Домингесом, Накамура против Ароняна и другие партии

25 марта в Берлине на третьем этапе Гран-при ФИДЕ будут сыграны очередные партии группового этапа. Даниил Дубов сыграет с Леньером Домингесом, Хикару Накамура встретится с Левоном Ароняном.

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