Зимний урожай огурцов в ОАО ´Рассвет´.

ОАО ´Рассвет´ имени Орловского собирает зимний урожай огурцов. На важность насыщения внутреннего рынка овощами в межсезонный период обратил внимание председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко на недавней встрече с активом региона.
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