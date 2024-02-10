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Зимний урожай огурцов в ОАО ´Рассвет´.

Зимний урожай огурцов в ОАО ´Рассвет´.

ОАО ´Рассвет´ имени Орловского собирает зимний урожай огурцов. На важность насыщения внутреннего рынка овощами в межсезонный период обратил внимание председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко на недавней встрече с активом региона.

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