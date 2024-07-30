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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп Гвардиола: «Барселона» – клуб всей моей жизни, играть с ней – всегда честь. Надеюсь, у Флика все сложится хорошо»

«Манчестер Сити» проведет товарищеский матч с каталонской командой 31 июля. – Каково это – снова играть против «Барселоны»? – Для меня матчи с «Барсой» всегда  особенные.

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