Прокуратура Калужской области проверит жалобы на нехватку льготных лекарств

В ходе «горячей линии» по вопросам льготного лекарственного обеспечения, проведенной 3 октября 2024 года по поручению прокурора области Константина Жилякова, прокуратура Калужской области получила 32 обращения от жителей региона.
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