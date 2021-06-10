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Преподаватель-кондитер из Уссурийска вошла в семерку "мастеров года" Приморья

Преподаватель-кондитер из Уссурийска вошла в семерку "мастеров года" Приморья

"Мастеров года" среди преподавателей колледжей назвали в Приморье. В семерку лучших вошла и преподаватель по компетенции "Кондитерское дело" Уссурийского колледжа технологии и управления Раиса Барабицкая.

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