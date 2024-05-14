МВД: мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров перерасчетом пенсии

Телефонные мошенники разработали новую схему хищения личных данных и денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщил Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России «Вестник Киберполиции России».
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