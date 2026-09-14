Рязанцев предупредили о густом тумане

Туман ожидается по области местами. Ухудшение видимости составит от 200 до 500 метров. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо вызывать спасателей по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Старожиловском ...
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым