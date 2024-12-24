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Российский союз автостраховщиков предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава Всероссийского союза страховщиков и РСА Евгений Уфимцев.

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