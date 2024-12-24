Российский союз автостраховщиков предложит ЦБ ввести свободный тариф по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложит Центральному банку ввести свободный тариф по ОСАГО. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава Всероссийского союза страховщиков и РСА Евгений Уфимцев.
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