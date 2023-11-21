Боец Дэнис заявил, что чемпион UFC Махачев употребляет стероиды

Американский боец ММА Диллон Дэнис публично обвинил представителя России, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева в употреблении допинга, ответив на один из комментариев в социальной сети X (бывший Twitter).
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