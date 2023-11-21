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Боец Дэнис заявил, что чемпион UFC Махачев употребляет стероиды

Боец Дэнис заявил, что чемпион UFC Махачев употребляет стероиды

Американский боец ММА Диллон Дэнис публично обвинил представителя России, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева в употреблении допинга, ответив на один из комментариев в социальной сети X (бывший Twitter).

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