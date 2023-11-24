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В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по вопросу химоружия в Балтике

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, которые связаны с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, могут обернуться негативными последствиями для региона, заявил в беседе с РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

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