В МИД предупредили о последствиях действий НАТО по вопросу химоружия в Балтике

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, которые связаны с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, могут обернуться негативными последствиями для региона, заявил в беседе с РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.
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