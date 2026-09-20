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Украина за ночь направила по России свыше 1100 дронов

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 1 110 украинских беспилотников.

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