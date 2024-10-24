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Приморцам рассказали, какой этаж выбрать при покупке квартиры

Приморцам рассказали, какой этаж выбрать при покупке квартиры

Выбор этажа — задача непростая и зависит от индивидуальных потребностей клиентов, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Светлана Бардина, директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов».

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