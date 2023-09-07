Кадыров поздравил Алханова с новым назначением и назвал достойнейшим человеком

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил генерал-полковника полиции Руслана Алханова, который руководил МВД республики с 2004 года, с его назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.