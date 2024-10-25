В Коркине, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

Возбуждено дело о покушении на убийствоВ Коркинском муниципальном округе Челябинской области, где накануне начались волнения после убийства женщины-таксиста, правоохранители задержали 58-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе по двум мужчинам, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного Комитета (СК) России по региону.