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В Коркине, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

В Коркине, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по двум мужчинам

Возбуждено дело о покушении на убийствоВ Коркинском муниципальном округе Челябинской области, где накануне начались волнения после убийства женщины-таксиста, правоохранители задержали 58-летнего местного жителя, который подозревается в стрельбе по двум мужчинам, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного Комитета (СК) России по региону.

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