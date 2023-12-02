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В Кировграде будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве

Следователями Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское»  окончено расследование   уголовного дела по обвинению жителя Пермской области, совершившего на территории Свердловской области серию мошенничеств в отношении пожилых граждан.

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