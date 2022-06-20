ВС России применили на Украине новые "умные" ракеты "305"

В ходе военной спецоперации на Украине вооруженные силы России начали применять высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения небольших важных объектов, пишет издание РИА "Новости", ссылаясь на собственный источник в военном ведомстве.
В ходе военной спецоперации на Украине вооруженные силы России начали применять высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения небольших важных объектов, пишет издание РИА "Новости", ссылаясь на собственный источник в военном ведомстве.
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