На базе колледжа ИвГПУ при поддержке индустриальных партнеров организовано обучение по востребованной рабочей профессии для строительного сектора

Практико-ориентированная подготовка специалистов, развитие наставничества и участие работодателей в образовательном процессе определены губернатором Станиславом Воскресенским в числе приоритетных задач развития региона.
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