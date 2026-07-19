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На базе колледжа ИвГПУ при поддержке индустриальных партнеров организовано обучение по востребованной рабочей профессии для строительного сектора

На базе колледжа ИвГПУ при поддержке индустриальных партнеров организовано обучение по востребованной рабочей профессии для строительного сектора

Практико-ориентированная подготовка специалистов, развитие наставничества и участие работодателей в образовательном процессе определены губернатором Станиславом Воскресенским в числе приоритетных задач развития региона.

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