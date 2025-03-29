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Да Силва не стал говорить с прибывшим по просьбе Зеленского д’Алемой

Да Силва не стал говорить с прибывшим по просьбе Зеленского д’Алемой

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал обсуждать с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой ситуацию на Украине, несмотря на то, что Владимир Зеленский просил д’Алема приехать ради этого.

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