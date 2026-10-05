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Татар-информ

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Из Менделеевска в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза

Из Менделеевска в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба Менделеевского района Около 20 тонн гуманитарного груза отправили сегодня из Менделеевского района в зону проведения специальной военной операции.

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