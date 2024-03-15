Какие медцентры Беларуси популярны у иностранцев

Заместитель начальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и государственного имущества Министерства здравоохранения Екатерина Шпак рассказала, о наиболее востребованных белорусских медцентров у туристов.
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