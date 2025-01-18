О чем договорились Владимир Путин и Масуд Пезешкиан

Запад обеспокоен стратегическим партнерством России и Ирана, заключенном на 20 лет. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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