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О чем договорились Владимир Путин и Масуд Пезешкиан

О чем договорились Владимир Путин и Масуд Пезешкиан

Запад обеспокоен стратегическим партнерством России и Ирана, заключенном на 20 лет. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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