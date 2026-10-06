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Царьград

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США раскрыли новые документы об НЛО: Треугольники над городом и объект у военной базы

США раскрыли новые документы об НЛО: Треугольники над городом и объект у военной базы

В США опубликованы документы о двух наблюдениях неопознанных объектов над Колорадо-Спрингс. Очевидцы настаивают, что заметили некие треугольные аппараты, которые, по их словам, двигались бесшумно и выглядели окружёнными дымкой или оптическим искажением.

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