США раскрыли новые документы об НЛО: Треугольники над городом и объект у военной базы

В США опубликованы документы о двух наблюдениях неопознанных объектов над Колорадо-Спрингс. Очевидцы настаивают, что заметили некие треугольные аппараты, которые, по их словам, двигались бесшумно и выглядели окружёнными дымкой или оптическим искажением.