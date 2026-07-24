Саудовская Аравия осталась без ядерной сделки: Трамп выдвинул новое условие

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 22 июля в Вашингтоне произошло событие, которого дипломаты ждали более двух десятилетий: министр энергетики США Крис Райт и его саудовский коллега, принц Абдулазиз бен Салман, подписали историческое гражданское ядерное соглашение между Соединёнными Штатами и Саудовской Аравией.