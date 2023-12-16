Новицкий и Василевская смогли выжить в морозной «тайге» перед полетом на МКС

Основной экипаж 21-й экспедиции на МКС начал тренировки по выживанию на случай нештатной посадки. Участники будущей экспедиции должны уметь оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях, ориентироваться на местности и обеспечить себя всем необходимым, пока идет поисково-спасательная операция.