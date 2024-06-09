НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Кравцов обсудил сотрудничество в системе образования !? Кабзда образованию Джибути .Министры образова...
  • Лена Людвиковская
    Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года. Об этом почему-то забыли написать.Фигуристка Алина ...
  • Иван Иванович
    неужели без откатов построят?Бобры из Нижне-Св...

Бразилия значительно увеличит поставки кофе в Россию, а значит, цены упадут

Бразилия значительно увеличит поставки кофе в Россию, а значит, цены упадут

Стоимость поставок этого продукта из южноамериканской страны в РФ на данный момент составляет 131 миллион долларов Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию на 20 процентов, заявил посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Ну они то поставки может и повысят, но вот что с того &quot;цены упадут&quot; как то слабо верится))
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх