Бразилия значительно увеличит поставки кофе в Россию, а значит, цены упадут

Стоимость поставок этого продукта из южноамериканской страны в РФ на данный момент составляет 131 миллион долларов Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию на 20 процентов, заявил посол этой страны в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.
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