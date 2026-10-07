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Царьград

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Госдума: Виталий Милонов назначен в комитет по вопросам семьи

Госдума: Виталий Милонов назначен в комитет по вопросам семьи

Депутат Виталий Милонов займёт пост в Комитете по защите семьи в Госдуме. Ирина Елиферова, вошедшая в состав по списку «Единой России», сложила мандат 2 октября и перешла на другую работу.

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