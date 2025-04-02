Захарова отреагировала на отказ шефа Пентагона посетить встречу по Украине: «Экипаж прощается»

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о том, что министр обороны США Пит Хегсет впервые пропустит заседание международной коалиции «Рамштайн», посвященное военной помощи Украине.
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