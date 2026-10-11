Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал оценку судейству Инала Танашева, который возглавлял бригаду арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:3) в 10-м туре чемпионата России.
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