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Тедеев о работе арбитра Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит»: «Блестяще отсудил»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал оценку судейству Инала Танашева, который возглавлял бригаду арбитров в матче «Краснодар» — «Зенит» (2:3) в 10-м туре чемпионата России.

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