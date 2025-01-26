Эксперт дала советы по избавлению от дряблости на руках

Важно разобраться в самой причине дряблости, слабости, отвисшей кожи на руках. Иногда это может быть избыточный вес или, наоборот, достаточно худощавое телосложение, но при этом присутствует дряблость в руках.
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