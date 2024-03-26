Оборона ВСУ сыпется на новом рубеже: Русская армия пошла на штурм Семёновки

ГБ

Геннадий Бережнов

Сопротивление враг оказывает довольно серьезное. Так кто там сопротивляется то? Если читать статьи расслабухи, то там всё плохо. Это что те стоят кого на улицах ловят? Там стоят по рубежам и в т.ч. Минска боевые части их и меняют на потрёпанные и пополненные с улиц бригады. И сил там вполне достаточно, а для утилизации последнего ещё много времени нужно.