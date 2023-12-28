PARI Суперлига: «Факел» из Нового Уренгоя проиграл дебютантам из Солигорска

Последний матч в 2023 году волейболисты «Факела» сыграли в Солигорске. Игра с «Шахтером» в рамках 13-го тура чемпионата России по волейболу «PARI Суперлига» завершилась со счетом 3:0 в пользу белорусской команды, сообщила пресс-служба ВК «Факел».