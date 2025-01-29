Another Judge Moves to Block Trump’s Spending Freeze

“A federal judge said Wednesday he intends to issue a new block on President Donald Trump’s effort to freeze an enormous swath of federal spending, citing the White House’s contradictory signals about the policy,” Politico reports.
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