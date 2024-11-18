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Рогов: ВС РФ продвинулись к Константинопольскому южнее Курахова

Рогов: ВС РФ продвинулись к Константинопольскому южнее Курахова

Политический деятель из Запорожья Владимир Рогов проинформировал о том, что подразделениям Армии России удалось добиться продвижения на территории Донецкой Народной Республики, потеснив боевиков ВС киевского режима.

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