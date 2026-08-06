Китайские ученые подтвердили: физическая активность снижает тревожность и депрессию

Китайские ученые обнаружили простой способ снизить тревожность: регулярная физическая активность. Результаты годичного наблюдения за 877 студентами двух университетов опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
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