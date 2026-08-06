RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

18 подписчиков

Китайские ученые подтвердили: физическая активность снижает тревожность и депрессию

Китайские ученые подтвердили: физическая активность снижает тревожность и депрессию

Китайские ученые обнаружили простой способ снизить тревожность: регулярная физическая активность. Результаты годичного наблюдения за 877 студентами двух университетов опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии